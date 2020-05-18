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Никита Михайлис близок к подписанию двухлетнего контракта с «Барысом»

Никита Михайлис близок к подписанию двухлетнего контракта с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Михайлис близок к подписанию нового двухлетнего контракта с казахстанским «Барысом», за который провёл уже шесть сезонов.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.

Cо следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. До 31 мая Михайлис может перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» остаётся возможность сохранить игрока, повторив предложение.

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«Барыс» ждёт ответа от Михайлиса. Клуб сделал ему предложение на улучшенных условиях
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