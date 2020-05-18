Никита Михайлис близок к подписанию двухлетнего контракта с «Барысом»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Михайлис близок к подписанию нового двухлетнего контракта с казахстанским «Барысом», за который провёл уже шесть сезонов.
В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.
Cо следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. До 31 мая Михайлис может перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» остаётся возможность сохранить игрока, повторив предложение.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Барыс» ждёт ответа от Михайлиса. Клуб сделал ему предложение на улучшенных условиях
- 18 мая 2020
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:26
-
12:13
-
11:59
-
11:45
-
11:26
-
10:59
-
10:30
-
10:01
-
09:47
-
09:26
-
09:09
-
07:00
-
04:03
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:27
-
00:00
- 17 мая 2020
-
23:48
-
23:01
-
22:53
-
22:37
-
21:49
-
21:38
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
-
20:39
-
20:25
Партнерский контент