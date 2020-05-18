«Северсталь» подписала договор о сотрудничестве с «Молотом-Прикамье»
Череповецкая «Северсталь» подписала договор о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги «Молот-Прикамье», информирует клуб в «Твиттере».
Напомним, главным тренером «Северстали» в новом сезоне КХЛ останется Андрей Разин. Тренеры Евгений Михалкевич и Андрей Карпин будут помогать ему, как и в прошлом сезоне. В свою очередь Александр Гольц покидает команду. Пополнят же тренерский штаб три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.
46-летний Разин возглавил череповецкий клуб в ноябре 2018 года. Ранее специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».
Агент Исаков: мне кажется, «Северстали» осталось недолго существовать. Она на флажке
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