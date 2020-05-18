Немировски: жёстко встретить соперника, закрыть зону — всё это Остину по силам

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал подписание контракта с защитником Брэди Остином.



«Мы продолжаем работать над комплектованием нашей оборонительный линии. Вслед за продлением контракта с Георгием Мишариным закрыли ещё одну позицию с помощью Брэди Остина. Нам нужен был габаритный, мощный защитник для успешной нейтрализации форвардов соперника подобного плана. Жёстко встретить соперника, закрыть зону на пути к воротам, получить преимущество на пятаке — всё это Остину по силам. А умение успешно начинать и поддерживать атаки, игровой универсализм – это всегда большой плюс для хоккеиста оборонительного амплуа», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

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