Немировски: жёстко встретить соперника, закрыть зону — всё это Остину по силам
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал подписание контракта с защитником Брэди Остином.
«Мы продолжаем работать над комплектованием нашей оборонительный линии. Вслед за продлением контракта с Георгием Мишариным закрыли ещё одну позицию с помощью Брэди Остина. Нам нужен был габаритный, мощный защитник для успешной нейтрализации форвардов соперника подобного плана. Жёстко встретить соперника, закрыть зону на пути к воротам, получить преимущество на пятаке — всё это Остину по силам. А умение успешно начинать и поддерживать атаки, игровой универсализм – это всегда большой плюс для хоккеиста оборонительного амплуа», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
Лучший защитник чешской Экстралиги подписал контракт с «Торпедо»
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