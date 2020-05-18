Панарин: не могу назвать себя звездой даже в голове. Хотя играю на топовом уровне

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как относится к собственной популярности.
«Конечно, на подсознании я понимаю, что играю на хорошем уровне, реально топовом. Но сама формулировка «я звезда» – нет, я так не думаю. Я думаю о том, удаётся ли мне играть на этом уровне. А слово «звезда» я даже в своей голове не могу сказать. Сразу скажу себе: «Ты чё мелешь?» Не из-за того, что я такой правильный, а просто чтобы не терять голову.
Макдэвид как отдельный игрок – я считаю, что да, он из другого поколения. Но опять же, он не теннисист и не боксёр, ему нужно взаимодействовать с другими, и его игра решит не всё. Но у него огромное преимущество. Надо Касперского вызывать, пусть он его на коды проверит», — цитирует Панарина блог «Овечкин и седины» на Sports.ru.
Ранее Панарин показал, как занимается ремонтом на карантине.
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