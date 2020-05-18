Вячеслав Уваев стал главным тренером «Бурана»

Вячеслав Уваев назначен на пост главного тренера команды Высшей хоккейной лиги «Буран», информирует официальный сайт клуба.

Напомним, последний главный тренер «Бурана» Алексей Ярушин был отправлен в отставку в октябре прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Михаил Бирюков. Экс-вратарь сборной России также является генеральным директором воронежского клуба. Бирюков является чемпионом мира 2008 и 2012 годов в составе национальной команды.

В 2015 году Уваев возглавлял студенческую сборную России на Универсиаде в испанской Гранаде, где под его руководством команда завоевала золотые медали.

Минувшим летом «Локомотив» подписал договор о сотрудничестве с «Бураном», рассчитанный на один сезон. По договору о сотрудничестве молодые игроки ярославского клуба, не получающие игровой практики в «Локомотиве», направляются в клуб Высшей хоккейной лиги.