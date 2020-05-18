Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Демагин — о минском «Динамо»: команда нужна зрителям, городу и сборной Беларуси

Демагин — о минском «Динамо»: команда нужна зрителям, городу и сборной Беларуси
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий минского «Динамо» Сергей Демагин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в белорусском клубе.

«Разница между чемпионатом Беларуси и КХЛ? Конечно, чувствовалась разница в уровне. Все соперники были очень сильными. Особенный контраст был в первом сезоне. Мы выступали в чемпионате Беларуси, а тут каждый матч был против очень сильных команд. Пока освоились, было поздновато. Спустя год, уже на «Минск-Арене», смогли выйти в плей-офф, по-настоящему закрепившись в КХЛ.

Нужно ли минское «Динамо» в КХЛ? Конечно, результаты расстраивают. Насколько я понимаю, сейчас в команде много молодежи. Я далеко от Минска, не знаю всех деталей. Но, конечно, зрителям команда нужна. Городу клуб в КХЛ тоже нужен. Сборной Беларуси тоже. Я, конечно, только за, чтобы Минск оставался в КХЛ», — приводит слова Демагина пресс-служба клуба.

Крикунов: минскому «Динамо» нужно отказаться от иностранцев. Терять-то всё равно нечего
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020