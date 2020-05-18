ЦСКА подписал новый контракт с Максимом Маминым

Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с нападающим Максимом Маминым, информирует официальный сайт столичных «армейцев». Контракт рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл за ЦСКА 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 10 шайб и сделав 18 результативных передач при показателе полезности «+22» и 31 минуте штрафного времени. В плей-офф Мамин в 4 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».

В составе молодёжной сборной России Максим Мамин стал серебряным призёром МЧМ-2015, а в 2018 году дебютировал за национальную сборную на чемпионате мира в Дании, где в шести матчах отметился тремя заброшенными шайбами.