Бирюков: на днях «Буран» подпишет новый договор о сотрудничестве с «Локомотивом»

Генеральный директор воронежского «Бурана» Михаил Бирюков прокомментировал назначение Вячеслава Уваева на пост главного тренера команды.
«Мы очень ответственно подходили к выбору нового главного тренера. Мы постоянно набираемся опыта, учимся и на своих ошибках и на чужих, чтобы не наступать на те же грабли. У нас было порядка 15 кандидатов. Не знаю, нужно ли в очередной раз об этом говорить, что наши возможности ограничены. При этом требований с нашей стороны оказалось довольно много. Нам хотелось видеть современного специалиста, но уже с определённым опытом, который бы знал реалии Высшей лиги, чтобы что-то выиграл в своей жизни, чего-то достиг. В конечном счёте пазл собрался, и выбор пал на кандидатуру Уваева Вячеслава Викторовича.
Сыграло ли роль то, что Вячеслав Уваев работал в «Локомотиве»? Как раз на днях, я очень надеюсь, мы подпишем договор о спортивном сотрудничестве с ярославским «Локомотивом», и то, что человек пришёл из системы «Локомотива», для нас, конечно, является большим плюсом. Он знает всех ребят, которые у нас были и которые к нам приедут в новом сезоне», — приводит слова Бирюкова пресс-служба клуба.
- 18 мая 2020
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