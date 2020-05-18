Панарин: если бы у Макдэвида бросок был как у Овечкина, я бы закончил с хоккеем

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Мне кажется, по стилю игры мы похожи с Пастрняком. А вообще, я ещё с кахаэловских времен говорю, что мне по качествам нравится Женя Кузнецов – по катанию, мышлению, видению поля он топовый игрок. Кейн нравится – мы разные по катанию и по технике, но мышление похожее.

Макдэвида зачем выделять? И так понятно, что он выделяется. Это человек нового поколения? Да, совершенно точно. Он как отдельный игрок – я считаю, что да, другого поколения. Но опять же, он не теннисист и не боксёр, ему нужно взаимодействовать с другими, и его игра решит не всё. Но у него огромное преимущество.

Во-первых, скорость. Он набирает её такими мощными толчками, не мельтешит. Очень сильно толкается – хотя он и сам не огромный, и ноги у него не огромные. Я его видел – нормальный обычный парень, разве что высокий. Скорее всего, у него такая техника катания, которая позволяет ускоряться. Или всё вместе.

Во-вторых, руки, очень быстрые и эффективные. Плюс голова. Плюс длинные рычаги, он до всего дотягивается, убирает на широкую. Если бы у него ещё и бросок был как у Овечкина, я бы закончил с хоккеем, мне кажется. Надо Касперского вызывать, пусть он его на коды проверит», — цитирует Панарина блог «Овечкин и седины» на Sports.ru.