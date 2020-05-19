«Сочи» продлил контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным
Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным, сообщается в «инстаграме» агентства Winners. Соглашение рассчитано на два сезона.
Рахимуллин перешёл в стан южан в 2018 году. В минувшем сезоне 21-летний нападающий сыграл 20 матчей в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-4».
Нападающий вызывался в сборную России до 20 лет и сыграл 6 матчей на традиционной суперсерии со сверстниками из канадских юниорских лиг, однако приглашения на молодёжный чемпионат мира не получил.
В КХЛ Рахимуллин провёл 91 матч и набрал 11 (9+2) очков при показателе полезности «-15» и 164 штрафных минутах.
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