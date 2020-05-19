Вайсфельд: Сорокину и Капризову не с кем бороться в КХЛ. Им нужен новый вызов

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд не удивлён тому, что среди лауреатов сезона-2019/2020 в индивидуальных номинациях нет хоккеистов СКА и только один представитель ЦСКА — Кирилл Капризов.
«Удивлён ли я? Не очень. Обладатели индивидуальных призов должны сильно выделяться хотя бы в составах своих команд. А кого в этом сезоне можно выделить в СКА? Или даже в ЦСКА, кроме Капризова? Кто там на голову был сильнее остальных?
Возможно, от московских «армейцев» Сорокин на какое-то звание мог претендовать. Но тут дело в том, что ЦСКА в последних двух сезонах был гораздо мощнее соперников. А в этом случае и на индивидуальные качества игроков смотришь с некоторой долей скепсиса. Так и думаешь: понятно, что в ЦСКА он зажигает, а вот если бы, к примеру, в «Амуре» играл? Какая у него была бы статистика?
Думаю, что отчасти поэтому и Капризов, и Сорокин улетают в НХЛ. Здесь им уже бороться просто не с кем. Нужен новый вызов», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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