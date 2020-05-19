Коваленко — о игроках КХЛ: нельзя жить в государстве и быть свободным от этого государства

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о влиянии жёсткого потолка зарплат на сокращение доходов игроков лиги.

«Как сказал классик, нельзя жить в государстве и быть свободным от этого государства. Тем более в нынешние времена, когда всем приходится затягивать пояса. В мае 2020-го, когда в роли депутата Ярославского областного совета мы развозишь продуктовые наборы по городам и сёлам Ярославской области, понимаешь это максимально наглядно.

Безусловно, для профсоюза негативный момент, когда контракты некоторых хоккеистов сокращаются. Но при этом нужно понимать, что сегодня таковы правила игры. Для нас самое главное, чтобы все условия этих контрактов строго выполнялись — и два раза в месяц игроки получали положенные им выплаты. Вот ключевой момент для профсоюза.

На самом деле ещё в 2010 году ряд клубов КХЛ говорил о необходимости остановить гонку финансовых вооружений и ввести какие-то пределы зарплат. Тогда эта идея не нашла массовой поддержки, ведь клубы-лидеры стремительно развивались, а время с точки зрения экономики позволяло реализовывать их амбиции. Через 10 лет мы видим, что ситуация меняется, делается шаг в сторону здравого смысла. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.