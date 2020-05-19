Мартынов: мне сильно импонирует победная история «Металлурга» и клуб сам по себе

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Мартынов прокомментировал переход в стан уральского клуба.

«Я скажу так, мне очень хотелось выступать за «Металлург», потому что и клуб сам по себе, и его богатая победная история мне сильно импонирует. Сегодня я очень счастлив, нахожусь в предвкушении старта, и вообще я первым делом у Ильи Петровича Воробьёва спросил: «Когда начинаем?» Сейчас получил все необходимые установки и рекомендации по самостоятельным занятиям, к этому чувствуется профессиональный подход, так что остаётся усиленно заниматься и ждать новостей о старте предсезонных сборов.

Мы уже пообщались с главным тренером на эту тему, поговорили в общих чертах о действиях в защите, моей роли и моих сильных сторонах. Основную тактическую базу мы будем закладывать на сборах – там всё расскажут и покажут, останется быстрее понять систему штаба, вкатиться именно в неё и выполнять установку», — цитирует Мартынова пресс-служба магнитогорского клуба.