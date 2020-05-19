Экс-игроки КХЛ защитник Жульдиков и форвард Хлопотов пополнили состав «Рубина»

Состав «Рубина» пополнили защитник Никита Жульдиков и нападающий Вадим Хлопотов, сообщается на официальном сайте тюменского клуба Высшей хоккейной лиги.
В прошлом сезоне Жульдиков выступал в Высшей хоккейной лиге за «Торос» из Нефтекамска, набрав в 40 матчах 14 (5+9) очков. Между тем большую часть своей карьеры Жульдиков провёл в челябинских командах «Челмет» и «Трактор», воспитанником которого он является. В активе 23-летнего новобранца «Рубина» более 70 матчей в КХЛ. В Континентальной лиге уральский хоккеист дебютировал в 19-летнем возрасте. В составе сборной России он стал серебряным медалистом молодёжного чемпионата мира.
26-летний Хлопотов выступал сначала за ХК «Тамбов», а затем стал игроком карагандинской «Сарыарки», проведя в её составе шесть матчей в плей-офф. Хоккеем новобранец «Рубина» начинал заниматься в Нижнем Тагиле. В юношеском возрасте перебрался в систему ярославского «Локомотива». В активе Хлопотова есть международные турниры в составе юниорской сборной России. На драфте КХЛ его выбрал железнодорожный клуб, но форвард отправился за океан, где провёл один сезон в лиге Онтарио. За «Локомотив» Хлопотов выступал как на уровне высшей лиги, так и в КХЛ. Также в Континентальной лиге он играл за подмосковный «Атлант», ЦСКА, новосибирскую «Сибирь» и ХК «Сочи». За карьеру уральский хоккеист провёл 223 матча в ВХЛ, набрав 87 (40+47) очков. В Континентальной лиге Хлопотов сыграл 141 матч, заработав 18 (9+9) баллов.
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