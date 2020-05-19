Коледов – о назначении Лямся: в плей-офф он ставил «Салавату» отличное меньшинство

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал назначение Томи Лямся на должность главного тренера.

«Очень соскучился по хоккею, поддерживаю физическую форму в Адлере, где у меня есть жильё. Тренер по физподготовке разослал нам специальную программу, поэтому без ежедневной работы не остаюсь. Живу рядом с олимпийским парком, хотелось бы, конечно, ещё и на льду покататься перед сборами, буду стараться решить этот вопрос. В Сочи постепенно появляется народ, с режимом изоляции немножко попроще. Но, например, после прилёта в город людям всё равно нужно садиться на двухнедельный карантин.

Знаю, что главным тренером «Салавата Юлаева» назначен Томи Лямся. В прошлом сезоне, кстати, с защитниками сперва работал Виталий Ячменёв, а в середине сезона роли поменялись. Ячменёва перевели к нападающим, а Томи помогал игрокам обороны. При Лямся меньшинство «Салавата» в плей-офф было в полном порядке, оно ставил нам отличное меньшинство. Он и большинство ставил. По большей части – иностранцам, а Цулыгин – российским игрокам, но все решения всё равно принимались коллегиально.

Лямся – коммуникабельный, хороший в плане общения человек. Никаких упрёков к этому специалисту у ребят не было. Тренерский штаб «Салавата» всегда шёл на контакт с игроками, всегда было полное взаимопонимание. Не было такого, что какие-то вещи не обсуждались. Повторюсь, коммуникабельность была на высоком уровне, никаких проблем», — сказал Коледов «Чемпионату».