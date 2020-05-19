«Торпедо» повторило контрактное предложение ОСА Зборовскому, сохранив игрока в клубе

«Торпедо» повторило контрактное предложение ограниченно свободному агенту Сергею Зборовскому, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Новый односторонний контракт хоккеиста рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав три результативные передачи при показателе полезности "+6" и 30 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф с ЦСКА Сергей не отметился результативными действиями, заработав полезность "-1".

До 31 мая Зборовский мог перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Торпедо» сохранялась возможность сохранить игрока, повторив предложение, что нижегородский клуб и сделал.