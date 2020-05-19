«Хотел играть за «Сочи» до конца». Шикин попрощался с клубом

Голкипер Дмитрий Шикин попрощался с хоккейным клубом «Сочи», выкупившим его контракт.



«Я не люблю прощаться. Пять с половиной лет я бился за нашу команду, за леопарда, который менялся вместе с вами. Я многому научился благодаря тем, кто в меня поверил, многое почерпнул и во многом стал сильнее вопреки всему остальному.



Последние годы думал о том, что было бы здорово играть за «леопардов» до конца, взять что-то большее, чем кубок домашнего турнира, но хоккейная жизнь не всегда считается с твоими желаниями.



Спасибо, Сочи, от моей семьи. Спасибо, болельщики. Спасибо за то, что, несмотря на все трудности, иногда жуткую погоду, вы были и, я уверен, будете поддерживать команду! С каждым годом вас становится всё больше, и безумно приятно осознавать, что ваша культура боления зарождалась вместе с командой. Каждое ваше слово поддержки придаёт сил.



Спасибо, команда ХК „Сочи“. Спасибо тренерам, которые в меня верили. Спасибо всем, с кем хоть раз здесь пересекался. Это был замечательный опыт и замечательные годы. Я рад и горд, что был частью команды. Частью прекрасного города Сочи. Здесь родились мои сыновья, и я с гордостью буду говорить им об этом!

Пусть не всё было гладко, но такова жизнь. Ещё обязательно увидимся», — написал Шикин в „Инстаграме“.

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