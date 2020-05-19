Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ласьков: переговоры по новому контракту с Мозякиным близки к завершению

Ласьков: переговоры по новому контракту с Мозякиным близки к завершению
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с нападающим Сергеем Мозякиным по новому контракту.

«Переговоры с Сергеем Мозякиным близки к завершению», — сказал Ласьков корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В минувшем сезоне 39-летний нападающий набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020