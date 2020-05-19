Ласьков: переговоры по новому контракту с Мозякиным близки к завершению
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с нападающим Сергеем Мозякиным по новому контракту.
«Переговоры с Сергеем Мозякиным близки к завершению», — сказал Ласьков корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В минувшем сезоне 39-летний нападающий набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину
- 19 мая 2020
-
19:59
-
19:39
-
19:22
-
19:06
-
18:52
-
18:33
-
18:19
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:14
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:15
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:55
-
14:22
-
14:00
-
13:36
-
13:25
-
13:01
-
12:35
-
12:20
-
12:03
-
11:46
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:36
Партнерский контент