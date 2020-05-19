Ласьков: переговоры по новому контракту с Мозякиным близки к завершению

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах с нападающим Сергеем Мозякиным по новому контракту.



«Переговоры с Сергеем Мозякиным близки к завершению», — сказал Ласьков корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



В минувшем сезоне 39-летний нападающий набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.



За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.



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Источник: «Магнитка» на 10 млн рублей уменьшила предложение Мозякину