Михалёв: минское «Динамо» должно играть в КХЛ. Нужны хорошие белорусские игроки

Экс-нападающий минского «Динамо» Андрей Михалёв выразил уверенность, что «зубрам» нужно оставаться в КХЛ.
«А как вы сами считаете, нужен клуб или нет? Например, ходят 14 тысяч болельщиков. Сформировалась своя фан-зона, поэтому я думаю, что обязательно команда должна быть в КХЛ. Нужно, чтобы хорошие игроки были. Белорусские, именно белорусские хоккеисты. Но требуется время, сразу ведь не приходит результат.
Всё будет хорошо. Зачем вы все так негативно к этому относитесь? Да, сейчас тяжело. Всем клубам, я думаю, сейчас тяжело с этим коронавирусом… Выкарабкаемся. Я надеюсь, что всё будет нормально.
Белорусскому хоккею нужно, чтобы был хороший, сильный местный чемпионат. Чтобы там росли молодые ребята, а потом эти молодые ребята переходили в структуру «Динамо» Минск — вот что нужно. Чтобы ребята в ВХЛ развивались, чтобы уезжали в Америку, больше драфтовались. Вот от этого всё будет, и белорусский хоккей будет развиваться», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.
- 19 мая 2020
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