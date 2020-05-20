Томаш Зогорна: при прочих равных условиях выберем с братом именно «Амур»

Форвард «Амура» Томаш Зогорна заявил, что они с братом Гинеком хотели бы остаться в хабаровском клубе.

«Некоторое время назад менеджмент «Амура» на нас с братом Гинеком вышел, с нашим агентом идут активные переговоры. Уже не раз говорил, что пять лет выступлений в «Амуре» где-то сделали меня хабаровчанином, мне и моей семье очень нравится этот город и эта команда, в ней особая атмосфера. Также самые тёплые слова хочу сказать о хабаровских болельщиках. Понятно, что у свободного рынка есть свои правила, но при прочих равных условиях выберу именно «Амур». Да, у брата те же настроения.

Когда всё прояснится? Этот вопрос – больше к агенту. Поймите, сегодня очень трудно дать какой-то прогноз – не понятно, когда ситуация с пандемией завершится, когда откроются тренировочные лагеря и стартует новый чемпионат. У легионеров ясности ещё меньше – границы стран пока закрыты. Никто не знает, что будет происходить даже завтра», – цитирует Зогорну Russia-Hockey.