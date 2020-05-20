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Экс-форвард «Сибири» и СКА Ярно Коскиранта перешёл в «Сайпу»

Экс-форвард «Сибири» и СКА Ярно Коскиранта перешёл в «Сайпу»
Хоккей / КХЛ 0

Известный финский нападающий Ярно Коскиранта вернулся на родину и стал игроком «Сайпы», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.

Коскиранта стал игроком СКА в межсезонье 2015 года, в составе «армейского» клуба выиграл Кубок Гагарина в 2017 году, а со сборной Финляндии стал серебряным призёром чемпионата мира—2016.

В минувшем сезоне нападающий провёл 46 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач. Всего в 311 матчах за петербуржцев нападающий отметился 114 (67+47) очками.

Финский форвард выступал в КХЛ с 2013 года. В общей сложности за карьеру в лиге 33-летний форвард провёл 449 матчей и набрал 182 (94+88) очка в составе «Сибири» и СКА.

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