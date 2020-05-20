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Даугавиньш: хочу ощущать себя лидером в Европе, а не получать пять минут за матч в НХЛ

Даугавиньш: хочу ощущать себя лидером в Европе, а не получать пять минут за матч в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш признался, что в настоящий период карьеры больше не испытывает желания выступать в Национальной хоккейной лиге. 32-летний латвиец провёл за океаном несколько сезонов, не добившись больших успехов.

Карьера Каспарса Даугавиньша в НХЛ

«Хотел бы играть в НХЛ? Любой бы хотел. Я играл, мечта сбылась, получил удовольствие. Сейчас — нет, хочу играть в Европе, ощущать на себе роль лидера, а не как в НХЛ — получать по пять минут за матч.

Каждую свою шайбу не считаю, конечно, а вот в текущем сезоне считаю. Ставлю цель и стараюсь выполнять её. Поэтому надо знать! Теперь необходимо ещё больше забросить, чем в прошлом сезоне. Значит, моя цель — 20!» — приводит слова Даугавиньша пресс-служба клуба.

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