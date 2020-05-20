Любимов — о «Магнитке»: плохо сыграл — четвёртое звено, хорошо — всё равно четвёртое

Нападающий «Спартака» Роман Любимов подвёл итоги минувшего сезона, проведённого в магнитогорском «Металлурге».

«Нельзя последний сезон занести в актив. И с точки зрения моей личной статистики, и с точки зрения командных результатов. Надеюсь, что возвращение в Москву, мой приход в «Спартак» — это шанс перезагрузить себя и показать то, на что я способен.

В позапрошлом сезоне набрал 23 очка, у меня было какое-то движение: получше сыграл — меня подняли во второе-третье звено. А весь прошлый сезон играл в четвёртом звене. Партнёры менялись, а я как играл в четвёртом звене, так и продолжал. Мог провести хороший матч, но моё положение никак не менялось. Плохо сыграл — четвёртое звено, хорошо — всё равно четвёртое. И так — весь сезон. Сами понимаете: набрать много очков очень сложно. Но таким было видение тренера», — цитирует Любимова пресс-служба московского клуба.