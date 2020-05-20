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Брызгалов вместо Бобровского – худшая замена в истории «Флайерз» по версии The Athletiс

Брызгалов вместо Бобровского – худшая замена в истории «Флайерз» по версии The Athletiс
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватели сайта The Athletic составили подборку худших кадровых решений в истории команд НХЛ. В случае с «Филадельфией Флайерз» наиболее серьёзным ухудшением состава признано решение сделать основным вратарём Илью Брызгалова, а не Сергея Бобровского. Клуб пошёл на такой шаг в 2011 году.

«Несколько читателей указали на это, и я думаю, что они правы: решение взять Илью Брызгалова, чтобы заменить молодого Сергея Бобровского в воротах. В строгом смысле это не был обмен одного на другого, поскольку Бобровский оставался ещё на сезон в качестве бэкапа, но было ясно, что «Флайерз» меняют курс. Чтобы сделать это, они прибегли к вопиющему контракту на $ 51 миллион, и этот факт как соль на рану», – полагает Шон Макиндоу.

Переход Сергея Бобровского во «Флориду» вошёл в список не оправдывающих себя подписаний
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