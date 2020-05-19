Переход Сергея Бобровского во «Флориду» вошёл в список неоправдывающих себя подписаний

Американский портал Bar Down включил подписание контракта российского голкипера Сергея Бобровского с клубом НХЛ «Флорида Пантерз» в список неоправдывающих себя подписаний среди опытных игроков.
«Пока рано говорить, но если следующие 6 лет 7-летнего контракта Бобровского на $ 70 млн пройдут как в этом сезоне или даже хуже, «Флорида» могут оказаться в не самом лучшем положении уже в ближайшем будущем. Сергей вошёл в паузу, связанную с пандемией коронавируса, со своим худшим средним показателем пропущенных шайб (3,23) и вторым худшим коэффициентом надёжности (0,9) за свою карьеру. Конечно, у него ещё есть достаточно времени, чтобы все перёвернуть и доказать, что мы не правы, но пока его игра за «Флориду» оставляет вопросы», — так пишет про игру российского голкипера источник.
Также в список вошли такие игроки, как нападающий Луи Эрикссон из «Ванкувера», представитель «Баффало» Кайл Окпосо, Эндрю Лэдд и Джонни Бойчак из «Айлендерс», а также игрок «Чикаго» Брент Сибрук.
На «Чемпионате» доступно видео, как Бобровский готовится к возобновлению сезона НХЛ с помощью теннисной пушки.
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