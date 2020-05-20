Тарасова: советская власть сломала жизнь моему отцу. Его убили в 54 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями о своём отце, легендарном хоккейном тренере Анатолии Тарасове.



«В интервью я говорила, что советская власть сломала жизнь моему отцу? Да, честно. Я имею в виду то, что в 54 года его отправили на пенсию. Понимаете, у него был запрет на профессию. Вот что я имею в виду. Я уже не говорю о том, что потом занесли смертельную инфекцию. Это уже детали. А убили его в 54 года.



Он «Золотую шайбу» придумал и чего ещё только не придумал. А его не взяли на матч, который состоялся с его подачи. 10 лет папа работал над тем, чтобы мы играли с профессионалами. Помню момент, где его подвели к Брежневу, а до этого к Хрущёву. И они говорили: «Если считаешь, что выиграем — играй», — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия».