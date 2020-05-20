«Смотри, Майкл Джордан!» Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал, как пробует крутить на пальце баскетбольный мяч.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В текущем сезоне 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показетеле полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
Якубко: Малкин — это просто звезда мирового уровня. Он на самом деле классный пацан
- 20 мая 2020
-
20:18
-
19:49
-
19:27
-
18:53
-
18:38
-
18:17
-
17:50
-
17:21
-
16:35
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:45
-
13:32
-
13:15
-
13:07
-
12:55
-
12:30
-
12:05
-
11:46
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:16
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
08:44
-
08:31
-
07:00
-
00:35
Партнерский контент