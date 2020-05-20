«Смотри, Майкл Джордан!» Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал, как пробует крутить на пальце баскетбольный мяч.

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В текущем сезоне 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показетеле полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.