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«Смотри, Майкл Джордан!» Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч

«Смотри, Майкл Джордан!» Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате. Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал, как пробует крутить на пальце баскетбольный мяч.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В текущем сезоне 33-летний Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) балла при показетеле полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 19 минут и 31 секунду за матч.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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