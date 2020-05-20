Фазель: на данный момент ЧМ-2023 пройдёт в России. Говорить о проблемах пока рано

Глава Международной федерции хоккея Рене Фазель прокомментировал информацию, что Швейцария хочет отобрать у России право проведения ЧМ-2023.
«Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене. Чехия — в 2024 году, Швеция и Дания — в 2025-м. Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить. Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Помню Сочи, когда были проблемы, связанные с завершением строительства арен, но в России невозможные вещи делают возможным. Не вижу, насколько серьёзные проблемы в Санкт-Петербурге. Это большое строение, и могу предположить, что в условиях коронавируса могут быть проблемы со строительством, такое возможно. Но сейчас слишком рано что-то говорить. Ждём», — цитирует Фазеля ТАСС.
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