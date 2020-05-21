Вайсфельд рассказал о забавной находке в своём кабинете во времена работы в «Салавате»

Бывший генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился историей об одной из странных находок в собственном кабинете во время работы в клубе из столицы Башкортостана.

«У нас появилось подозрение, что идет утечка информации и непонятно откуда. Мы решили это проверить и в одном старом кресле нашли предмет. Разобрали его и под подшивкой нашли айфон. Включили его, а там на заставке фото Артура Кулды (экс-защитник «Салавата Юлаева» — Прим.ред.). Решили связаться с ним и спросили его, не терял ли он айфон золотой, на что он ответил: «Так это моей девушки». Это кресло раньше стояло в комнате для жён, а потом его принесли в мой кабинет. Девушка Кулды сидела на этом кресле и её телефон упал под обшивку, а с того момента прошло три года. Мы так смеялись над этим. А откуда была утечка мы в итоге не нашли», — приводит слова Вайсфельда «Горобзор».

Напомним, Кулда выступал в «Салавате» на протяжении двух сезонов – с 2013 по 2015 год. Всего за уфимский клуб он провёл 111 игр, в которых набрал 24 (6+18) очка и заработал показатель полезности «-5».