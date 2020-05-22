Шипачёв: Петерссон выбрал свой путь. Будет классно, если в «Динамо» окажется Кагарлицкий

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал предстоящий переход в клуб нападающего Дмитрия Кагарлицкого и свершившийся трансфер Оскара Линдберга.

«Получилось, что мы с Димой играли вместе один год в «Динамо». Мне с ним нравилось играть, он большой профессионал. Будет классно, если Кагарлицкий окажется в «Динамо». Остался Димка Яшкин, теперь нам нужен праворукий нападающий.

Уход Петерссона? Говорили об этом давно, слухи постоянно ходили. Потом объявили официально. Значит, он решил, что ему будет лучше в «Локомотиве». Думаю, что он обсуждал все условия со своей семьёй, какие-то финансовые моменты тоже могли сказаться. Плюс в «Локомотиве» тренер, с которым он раньше работал (Андрей Скабелка – Прим. «Чемпионата»). Человек выбрал свой путь, это его право. У нас он здорово играл, помог «Динамо». Не могу сказать про этого человека ничего плохого.

Считаю, что переход Линдберга — это хороший трансфер. Я пересекался с этим хоккеистом в «Вегасе». Видно, что Оскар – обученный парень, хорошо катается. Хотя все шведы хорошо катаются. Думаю, что он нам поможет», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полностью интервью с Вадимом Шипачёвым можно прочитать на «Чемпионате».