Шипачёв: Петерссон выбрал свой путь. Будет классно, если в «Динамо» окажется Кагарлицкий

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал предстоящий переход в клуб нападающего Дмитрия Кагарлицкого и свершившийся трансфер Оскара Линдберга.
«Получилось, что мы с Димой играли вместе один год в «Динамо». Мне с ним нравилось играть, он большой профессионал. Будет классно, если Кагарлицкий окажется в «Динамо». Остался Димка Яшкин, теперь нам нужен праворукий нападающий.
Уход Петерссона? Говорили об этом давно, слухи постоянно ходили. Потом объявили официально. Значит, он решил, что ему будет лучше в «Локомотиве». Думаю, что он обсуждал все условия со своей семьёй, какие-то финансовые моменты тоже могли сказаться. Плюс в «Локомотиве» тренер, с которым он раньше работал (Андрей Скабелка – Прим. «Чемпионата»). Человек выбрал свой путь, это его право. У нас он здорово играл, помог «Динамо». Не могу сказать про этого человека ничего плохого.
Считаю, что переход Линдберга — это хороший трансфер. Я пересекался с этим хоккеистом в «Вегасе». Видно, что Оскар – обученный парень, хорошо катается. Хотя все шведы хорошо катаются. Думаю, что он нам поможет», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полностью интервью с Вадимом Шипачёвым можно прочитать на «Чемпионате».
- 22 мая 2020
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
07:00
-
04:51
-
04:23
-
00:47
-
00:17
-
00:01
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:10
-
22:54
-
22:33
-
21:56
-
21:18
-
20:54
-
20:06
-
19:50
-
19:04
-
18:37
-
18:12
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:10
-
15:47
-
15:30
-
15:11
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
14:00