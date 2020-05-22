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Бурк — о плей-офф на 24 команды: это слишком много, будут проблемы с вирусом

Бурк — о плей-офф на 24 команды: это слишком много, будут проблемы с вирусом
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк поделился мнением о схеме розыгрыша плей-офф с участием 24 команд.

«В этом году я соглашусь с этим планом. Если оценивать альтернативы, то в идеале нужно было бы завершить регулярный чемпионат. Тогда была бы правильная расстановка в таблице, определился бы порядок выбора на драфте и так далее. Но как быть, если сейчас мы не можем этого сделать? Тогда необходимо расширить плей-офф.

Я был скептиком по поводу нашей способности продолжать сезон. Остаюсь им и сейчас. Думаю, что команд слишком много. Это гарантирует, что будут проблемы с этим вирусом. Я считаю, что сейчас проводится недостаточно тестов, и сами по себе они не очень точные. А ведь придётся проверять игроков каждый день. Основу, запасных, тренеров, и менеджеров. Это 50 тестов на команду, не считая семей. 50 тестов на команду в день, притом что их 24. Надеюсь, они смогут с этим справиться.

Если всё получится, то это замечательно. Но такой формат должен применяться только сейчас. Если эта ситуация откроет двери для расширения плей-офф в следующих сезонах, я категорически против», – цитирует Бурка Sportsnet.

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