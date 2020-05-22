Фридман: тренировочные лагеря в НХЛ не откроются до июля, один тренер может не вернуться

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о проблемах, которые возникнут у НХЛ в связи с возникновением сезона.

«Думаю, что тренировочные лагеря в НХЛ не откроются до июля. В дополнение к разработке формата плей-офф, похоже, что НХЛ и ассоциация игроков работают над корректировкой календаря ключевых дат сезона. Это означает, что контракты для игроков будут продлены с 30 июня (дата истечения контрактов в обычной ситуации) до фактического окончания сезона.

Однако самым интересным моментом являются контракты тренеров и руководителей клубов, которые также истекут 30 июня. Существует возможность их продления, но могут возникнуть ситуации, когда сам человек не захочет этого делать. Есть по крайней мере один тренер, контракт которого не был продлён в ходе сезона, который обдумывает возможность отказаться от возвращения в клуб», — написал Фридман на Sportsnet.