«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с «Бураном»

«Буран» и «Локомотив» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте воронежского клуба Высшей хоккейной лиги. Согласно договору, «Локомотив» сможет делегировать в «Буран» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ
«Мы очень рады, что наконец удалось заключить договор о партнёрстве с хоккейным клубом «Локомотив». Мы это очень ценим, и ни для кого не секрет, что ярославский клуб если не самый успешный, то один из самых успешных в нашей стране.
Для нас это ориентир для подражания, а для меня лично, как для руководителя, неоценимый опыт ежедневной работы с руководителями этого замечательного коллектива. Прошлый сезон, я считаю, в плане взаимодействия был успешным, и эта дорога была с двусторонним движением», — заявил генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков.
- 22 мая 2020
-
11:36
-
11:19
-
10:55
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
07:00
-
04:51
-
04:23
-
00:47
-
00:17
-
00:01
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:10
-
22:54
-
22:33
-
21:56
-
21:18
-
20:54
-
20:06
-
19:50
-
19:04
-
18:37
-
18:12
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
16:55
-
16:30
-
16:10
-
15:47