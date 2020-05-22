«Локомотив» заключил договор о сотрудничестве с «Бураном»

«Буран» и «Локомотив» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте воронежского клуба Высшей хоккейной лиги. Согласно договору, «Локомотив» сможет делегировать в «Буран» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ

«Мы очень рады, что наконец удалось заключить договор о партнёрстве с хоккейным клубом «Локомотив». Мы это очень ценим, и ни для кого не секрет, что ярославский клуб если не самый успешный, то один из самых успешных в нашей стране.

Для нас это ориентир для подражания, а для меня лично, как для руководителя, неоценимый опыт ежедневной работы с руководителями этого замечательного коллектива. Прошлый сезон, я считаю, в плане взаимодействия был успешным, и эта дорога была с двусторонним движением», — заявил генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков.