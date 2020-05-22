Панарин: благодарен, что отчислили из школы «Трактора». Я начал немного подохреневать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, при каких обстоятельствах покинул школу «Трактора».

«Сейчас тяжело всё восстановить в памяти. Не снимаю с себя вины, в какой-то момент булки расслабил. А ведь до того играл и тренировался со своим 1991 годом рождения и с ребятами на год старше. Как-то тренер 1990 года Станислав Шадрин сказал: «Иди к своим». Год разницы в том возрасте ощущался значительно. Придя к своему году, сразу стал выделяться. И года три, наверное, был на ведущих позициях «Трактора-91».

Видимо, начал немного подохреневать… Но вдруг мои сверстники стали резко расти, становиться выше, мощнее. А я как будто остановился на месте в физическом развитии. Вот как-то так. Не виню никого, так вышло. Напротив, благодарен тренеру «Трактора-91» Олегу Семендяеву, что отчислил из команды. Был бы я тем, кем стал, если бы продолжил заниматься в «Тракторе»?» — цитирует Панарина «Горняцкая правда».