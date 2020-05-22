Скоропупов: видел ВХЛ самостоятельным проектом. С фармами КХЛ возникает конфликт интересов

Бывший руководитель ВХЛ Герман Скоропупов поделился мнением о нынешней ситуации в лиге.
«Когда был управляющим директором ВХЛ, то разговор шел о создании отдельной лиги для фарм-клубов – Премьер-лиги. И когда на правлении КХЛ этот вопрос ставился на голосование, проголосовал «за». Дмитрий Николаевич Чернышенко после этого предложил мне высказаться, так как лучше других знаком с проблемами клубов ВХЛ, и я сказал примерно следующее: если мы запустим в ВХЛ фарм-клубы, это сделает условия для участников турнира неравными.
Дело в том, что клуб, аффилированный с клубом КХЛ, заявляет в состав до 15 игроков из основной команды. Конечно, конкурировать с ними таким самобытным командам как пензенский «Дизель» или пермский «Молот-Прикамье» крайне сложно.
Когда мы собирали руководителей и тренеров, всегда чувствовал, что есть как бы естественный конфликт интересов, поскольку задачи у самостоятельных клубов – одни, а у фарм-клубов – другие. И гармонично совместить их в рамках одного турнира, одного регламента, крайне сложно.
Переходы игроков между ВХЛ и КХЛ, а также разное видение на сами соревнования. Всегда видел ВХЛ как самостоятельный проект, второй эшелон российского хоккея. В лиге играют клубы с богатыми традициями: воскресенский «Химик», ижевская «Ижсталь», тольяттинская «Лада», тюменский «Рубин». Почему эти команды и губернаторы регионов, вкладывающие деньги в их развитие, должны работать на клубы КХЛ?
Да, у них нет финансовых средств для участия в КХЛ, но должна быть возможность участвовать в самобытном турнире и добиваться высоких результатов. ВХЛ – это не полигон для экспериментов, как видели его некоторые. В этом и есть главное противоречие», – цитирует Скоропупова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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