Коул: «Колорадо» имеет очень хороший шанс на победу в Кубке Стэнли

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Иэн Коул оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли.
«Смогу ли я выиграть Кубок Стэнли в третий раз? Для этого надо играть в замечательной команде, действительно способной претендовать на такой успех. А я считаю, что наша команда имеет очень хороший шанс на победу. Я понимаю, что не могу быть объективным, но, глядя на команды в лиге, считаю, что мы способны обыграть любую из них в серии из семи матчей. Мне очень повезло — у меня уже есть два Кубка. Но больше всего я хочу выиграть его в третий раз, затем в четвёртый, а потом в пятый. Думаю, что со мной согласятся многие ребята в нашей команде.
Уверен, что все занимаются, чтобы подготовиться к возвращению на лёд. Я знаю, что ребята чувствуют себя лучше. Этот год станет уникальным. Все команды смогут выставить сильнейшие составы. Во всяком случае большинство. Впервые плей-офф клубы начнут без травмированных, что обещает нам очень интересное зрелище», — приводит слова Коула пресс-служба НХЛ со ссылкой на The Denver Post.
«Колорадо Эвеланш» занимает второе место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. Йэн Коул в текущем сезоне набрал 26 (4+22) очков в 65 матчах.
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