Фрэттин: Вей — один из топовых легионеров КХЛ. Желаю ему удачи в СКА

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин прокомментировал переход форварда Линдена Вея в петербургский СКА.

«Вей — один из топовых легионеров КХЛ. Я уверен, что много команд хотели видеть его в своём составе. Линден перешёл в сильную команду. Желаю ему там удачи — но только не в матчах с «Барысом», — приводит слова Фрэттина Sports.kz.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Вей провёл 52 матча за московский ЦСКА, записав на свой счёт 48 (13+35) баллов при показателе полезности "+22" и 47 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В четырёх матчах плей-офф нападающий забил один гол и отдал одну результативную передачу.

За ЦСКА Вей отыграл два сезона и выиграл с клубом Кубок Гагарина. В КХЛ канадец защищал цвета «Барыса». В НХЛ выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах.