Кержаков поздравил Артемия Панарина и Алису Знарок с помолвкой

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поздравил форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который накануне объявил о своей помолвке с Алисой Знарок.
«Поздравляю», — написал бывший футболист в комментариях под фото в «инстаграме» Панарина.
Фото также можно посмотреть в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн. До этого он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.
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