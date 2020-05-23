Еронко: к сезону-2022/2023 в основе «Авангарда» должно быть 13 своих воспитанников

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко рассказал о стратегическом развитии омского клуба.

«У нас есть план, согласно которому к сезону-2022/2023 в обойме основной команды должно быть 13 собственных воспитанников — игроков, прошедших систему подготовки «Авангарда». Причём это должны быть качественные хоккеисты, которые не будут на вторых ролях.

В КХЛ нет ни одной системы, которая продуцировала бы качественные кадры в большом количестве. Даже если мы берём «Локомотив», то, как правило, все эти люди, переходящие из МХЛ в КХЛ, находятся на вторых ролях и не решают исходы матчей.

Мне поставлена задача, чтобы у нас молодые хоккеисты планомерно росли, проходя через систему Академия — МХЛ — ВХЛ — КХЛ, и на каждом этапе прибавляли в мастерстве, что-то улучшали в себе, мотивировали сами себя и выходили на новый уровень в команде КХЛ, радуя наших болельщиков. Это очень сложная и амбициозная программа, но её осуществление вполне возможно», — приводит слова Еронко пресс-служба клуба.