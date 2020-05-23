Новокузнецкий «Металлург» представил новичков

Новокузнецкий «Металлург» официально объявил о подписании контрактов с вратарями Михаилом Карнауховым и Эдуардом Рейзвихом, защитниками Иваном Гавриленко, Егором Журавлёвым, Виталием Зотовым и Сергеем Теряевым, а также нападающими Сергеем Барбашёвым, Антоном Гловацким и Александром Ремовым.

«Металлург» ведёт активную работу по формированию состава команды на будущий сезон. Клуб уже подписал контракты с некоторыми игроками, с рядом хоккеистов, в которых мы заинтересованы, продолжаются переговоры. Клуб не давал информации о подписании контрактов с игроками до сегодняшнего дня, на это были причины – мы не хотели создавать ненужный ажиотаж вокруг «Металлурга», так как у клуба хватает «друзей», в том числе бывших сотрудников клуба. Сегодня готовы представить нашим болельщикам игроков, с которыми подписаны контракты на новый сезон», — сказал генеральный директор клуба Андрей Денякин.

Напомним, «Авангард» и «Металлург» (Новокузнецк) заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Кузню» до 10 игроков для повышения мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.