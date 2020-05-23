Ласьков извинился перед журналистом за фразу «хочется поймать и дать втык»
Первый вице-президент, директор «Металлурга» Сергей Ласьков извинился перед журналистом Михаилом Зислисом.
Ранее Ласьков так прокомментировал информацию журналиста, что нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в магнитогорский клуб: «Хочется поймать этого писателя, а потом дать втык по-мужски. Сто раз говорил, что лучше жевать, чем говорить».
«Только что мне набрал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков и принёс извинения за свою излишне эмоциональную реакцию вчера. Спокойно пообщались. Респект и уважуха», — написал Зислис в «Твиттере».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за пандемии коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет.
Ласьков — о слухах про Каблукова и Карпова: хочется поймать писателя и дать втык по-мужски
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