Ковальчук: Овечкин рулит не только в «Вашингтоне», но и во всей лиге. Бросок не пропьёшь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением об игре своего одноклубника Александра Овечкина.



«Рулит ли Овечкин в „Вашингтоне“? Овечкин рулит не только в команде, а во всей лиге. «Вашингтон» – это просто его гнездышко. Ови – молодец, не только кому-то что-то доказывает с каждым годом, но и прибавляет. Становится мудрее, играет здорово. Много пашет на команду, и все равно забивает по 50 шайб за сезон. Партнёры ему помогают – Бекстрём, Оши, Кузнецов, Уилсон. Есть, с кем играть. Но как говорят, бросок не пропьёшь.



Возможна ли тройка Овечкин – Кузнецов – Ковальчук? Мы провели так несколько матчей, нас тренер подпускал. Он часто делал так, чтобы мы играли вместе, и у нас что-то получалось. Мы получали удовольствие, и если бы продолжился сезон, и шли матчи даже плей-офф, было бы интересно поиграть в таком сочетании. Кузя – один из самых сильных центрфорвардов лиги и отличный парень. Ну а Овечкин в представлении не нуждается», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир Юлии Бордовских в «Инстаграме».

Задоров: понимаю, зачем Свечников подрался с Овечкиным. Я бы сам с ним зарубился