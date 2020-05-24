Шесть лет назад Россия выбила Швецию в полуфинале ЧМ. Знарок показал знаменитый жест

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 24 мая.
2014 год. Россия — Швеция — 3:1 (полуфинал)
24 мая 2014 года сборная России под руководством Олега Знарка в упорном противостоянии одолела сборную Швеции в полуфинале чемпионата мира в Минске (3:1). Авторами голов в составе россиян стали защитник Антон Белов и нападающие Сергей Плотников и Сергей Широков. В концовке встречи Знарок вступил в словесную перепалку с тренерским штабом шведов и показал знаменитый жест «пальцем по горлу», из-за которого пропустил финал по причине дисквалификации.
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