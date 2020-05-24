Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шесть лет назад Россия выбила Швецию в полуфинале ЧМ. Знарок показал знаменитый жест

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Шесть лет назад Россия выбила Швецию в полуфинале ЧМ. Знарок показал знаменитый жест
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 24 мая.

2014 год. Россия — Швеция — 3:1 (полуфинал)

ЧМ-2014. 1/2 финала
24 мая 2014, суббота. 15:45 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Швеция
0:1 Мёллер (Линдстрём, Баклунд) – 00:19' (5x5)   1:1 Плотников (Медведев, Шипачёв) – 13:25' (5x5)   2:1 Широков (Зарипов, Медведев) – 18:00' (5x5)   3:1 Белов (Зарипов, Овечкин) – 31:02' (5x5)

24 мая 2014 года сборная России под руководством Олега Знарка в упорном противостоянии одолела сборную Швеции в полуфинале чемпионата мира в Минске (3:1). Авторами голов в составе россиян стали защитник Антон Белов и нападающие Сергей Плотников и Сергей Широков. В концовке встречи Знарок вступил в словесную перепалку с тренерским штабом шведов и показал знаменитый жест «пальцем по горлу», из-за которого пропустил финал по причине дисквалификации.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020