Форвард «Рейнджерс» Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок.
«Мы гуляли по любимому Питеру. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты. Для нас уже стало традицией туда приходить: они прекрасно играют, всегда слушаем с большим удовольствием. Мне показалось, что будет романтично, если всё устрою в такой обстановке. Подготовился, дождался соответствующей мелодии и сделал предложение.
Ну так, по-простому… Без колена, речей. Просто сказал: «Пойдёшь за меня?» И всё. Алиса сразу заплакала, я, как мог, сдерживался. Хотя сейчас она говорит, что по моим щекам тоже текли слёзы. Один из самых эмоциональных моментов в жизни. Однозначно. Потом мы вышли из толпы, пошли дальше гулять», – цитирует Панарина РИА «Новости».
- 24 мая 2020
-
09:45
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:22
-
00:41
-
00:17
- 23 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:35
-
22:13
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
-
16:49
-
16:42
-
15:55
-
15:51
-
15:08
-
14:45
-
14:19
-
13:42
-
13:27