Форвард «Рейнджерс» Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок.

«Мы гуляли по любимому Питеру. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты. Для нас уже стало традицией туда приходить: они прекрасно играют, всегда слушаем с большим удовольствием. Мне показалось, что будет романтично, если всё устрою в такой обстановке. Подготовился, дождался соответствующей мелодии и сделал предложение.

Ну так, по-простому… Без колена, речей. Просто сказал: «Пойдёшь за меня?» И всё. Алиса сразу заплакала, я, как мог, сдерживался. Хотя сейчас она говорит, что по моим щекам тоже текли слёзы. Один из самых эмоциональных моментов в жизни. Однозначно. Потом мы вышли из толпы, пошли дальше гулять», – цитирует Панарина РИА «Новости».