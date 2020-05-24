Российский голкипер Иван Лисутин завершил карьеру и стал тренером в Казахстане

Бывший вратарь клубов КХЛ Иван Лисутин завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб казахстанского «Арлана», сообщает «Шайба.kz». 33-летний экс-голкипер будет помогать Владимиру Малевичу.

Лисутин провёл в КХЛ девять сезонов, выступая за «Автомобилист», «Магнитку», «Витязь», «Торпедо» и «Нефтехимик». В общей сложности в активе Лисутина в КХЛ 72 победы в 236 матчах при 91,8 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,54.

Осенью прошлого года российский голкипер сыграл семь матчей за «Молот-Прикамье» в ВХЛ. Лисутин одержал две победы, в среднем пропуская 2,67 шайбы и отражая 90,1% бросков. Последний матч в карьере Иван провёл 23 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде с фарм-клубом «Торпедо».