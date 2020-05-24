Экс-защитник «Слована» Ник Эберт может вернуться в КХЛ

Американский защитник Ник Эберт сообщил о намерении вернуться в Европу после сезона, проведённого в Американской хоккейной лиге.
«SHL и КХЛ – две интересные лиги. Сейчас у меня есть предложения четырёх-пяти шведских команд, а также некоторых команд КХЛ. Обдумываю их», – цитирует Эберта Hockey Sverige.
Американец в сезоне-2017/2018 дебютировал в КХЛ в «Словане». В 44 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 19 (7+12) очков при показатели полезности «+1», после чего продолжил карьеру в шведском «Эребру». Минувший сезон Ник провёл в АХЛ, где в 47 матчах за «Хартфорд» и «Бельвиль» забросил пять шайб и сделал 11 результативных передач.
Ранее стало известно, что его представителем стал известный агент Алёша Пилко, у которого много клиентов в КХЛ.
- 24 мая 2020
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:22
-
00:41
-
00:17
- 23 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:35
-
22:13
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
-
16:49
-
16:42
-
15:55
-
15:51
-
15:08