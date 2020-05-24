Экс-защитник «Слована» Ник Эберт может вернуться в КХЛ

Американский защитник Ник Эберт сообщил о намерении вернуться в Европу после сезона, проведённого в Американской хоккейной лиге.

«SHL и КХЛ – две интересные лиги. Сейчас у меня есть предложения четырёх-пяти шведских команд, а также некоторых команд КХЛ. Обдумываю их», – цитирует Эберта Hockey Sverige.

Американец в сезоне-2017/2018 дебютировал в КХЛ в «Словане». В 44 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 19 (7+12) очков при показатели полезности «+1», после чего продолжил карьеру в шведском «Эребру». Минувший сезон Ник провёл в АХЛ, где в 47 матчах за «Хартфорд» и «Бельвиль» забросил пять шайб и сделал 11 результативных передач.

Ранее стало известно, что его представителем стал известный агент Алёша Пилко, у которого много клиентов в КХЛ.