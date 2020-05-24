Стрёмвалль: решил отклонить предложение из НХЛ. Похоже, что продолжу играть в России

Форвард Мальте Стрёмвалль, в минувшем сезоне выступавший за «Сочи», рассказал о карьерных планах.
«Сейчас всё выглядит так, что я продолжу играть в России. Всё ещё стремлюсь попасть в НХЛ. У меня было предложение оттуда, но я решил его отклонить. Чувствую, что мне нужно сделать несколько шагов вперёд, прежде чем смогу преуспеть в НХЛ», – цитирует Стрёмвалля HockeyNews.se.
Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) баллов при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на площадке 17 минут за матч.
В позапрошлом сезоне Стрёмвалль стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата.
- 24 мая 2020
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:22
-
00:41
-
00:17
- 23 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:35
-
22:13
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
-
16:49
-
16:42
-
15:55
-
15:51
-
15:08