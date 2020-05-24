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Стрёмвалль: решил отклонить предложение из НХЛ. Похоже, что продолжу играть в России

Стрёмвалль: решил отклонить предложение из НХЛ. Похоже, что продолжу играть в России
Хоккей / КХЛ 0

Форвард Мальте Стрёмвалль, в минувшем сезоне выступавший за «Сочи», рассказал о карьерных планах.

«Сейчас всё выглядит так, что я продолжу играть в России. Всё ещё стремлюсь попасть в НХЛ. У меня было предложение оттуда, но я решил его отклонить. Чувствую, что мне нужно сделать несколько шагов вперёд, прежде чем смогу преуспеть в НХЛ», – цитирует Стрёмвалля HockeyNews.se.

Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) баллов при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на площадке 17 минут за матч.

В позапрошлом сезоне Стрёмвалль стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата.

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