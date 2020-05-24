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Липман: Лукашенко слишком смело взял на себя право проигнорировать коронавирус

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Липман: Лукашенко слишком смело взял на себя право проигнорировать коронавирус
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Бывший президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман высказался о пандемии коронавируса и проведении совместного чемпионата мира — 2021 с Беларусью.

«Есть разные мнения. Одни считают, что к концу ближайшего лета пандемия закончится. Другие полагают, что она растянется на неопределённое время, в том числе до следующего года. Скажу больше, психология людей такова: сразу же они не согласятся с тем, что пандемия закончилась. Они не смогут тут же отбросить мысли о ней, даже если этот вопрос будет официально снят с повестки дня. Всё равно люди продолжат бояться коронавируса.

Не факт, что они рискнут идти на стадион и заполнять трибуны до отказа. Сначала люди будут бояться посещать массовые мероприятия, включая спортивные. Но всё равно надо быть оптимистом. Надеюсь, скоро это прекратится. Тем более сейчас против вируса очень активно работают. Те же Россия и Америка довольно эффективно действуют. Главное, разработать противовирусный препарат.

Не вызывает опасений совместное проведение ЧМ с Минском? Если пандемия будет снята, это коснется всех стран. Если рассматривать отдельно Беларусь, то, конечно, она слишком смело взяла на себя право проигнорировать этот коронавирус. Точнее, это Лукашенко принял такое решение. Но если к следующей весне проблема исчезнет, то она исчезнет у всех. И уж точно белорусы при любых обстоятельствах согласятся проводить чемпионат мира», — цитируют Липмана «Известия».

Липман: для Латвии унизительно организовывать ЧМ, который проводится в двух государствах
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