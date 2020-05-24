Вышински: набрав 81 очко в 68 матчах, «Каролина» получила в награду серию против Панарина

Известный североамериканский журналист Грег Вышински поделился мнением, почему представитель «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук стал одним из двух членов профсоюза игроков НХЛ, проголосовавших против возобновления сезона в формате плей-офф 24 команд.

Согласно принятому плану, команда Мартинука в плей-ауте сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» за право выхода в следующий раунд.

«Не могу говорить за «Тампу», но могу понять проблему «Каролины» в предложенном формате. Они набрали 81 очко в 68 матчах регулярного чемпионата, а в награду за это получили пятиматчевую серию с командой, не входящей в зону плей-офф, зато с Артемием Панариным в составе и пятым лучшим нападением во всей лиге», — написал Вышински в «Твиттере».