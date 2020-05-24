Вышински: набрав 81 очко в 68 матчах, «Каролина» получила в награду серию против Панарина
Известный североамериканский журналист Грег Вышински поделился мнением, почему представитель «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук стал одним из двух членов профсоюза игроков НХЛ, проголосовавших против возобновления сезона в формате плей-офф 24 команд.
Согласно принятому плану, команда Мартинука в плей-ауте сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» за право выхода в следующий раунд.
«Не могу говорить за «Тампу», но могу понять проблему «Каролины» в предложенном формате. Они набрали 81 очко в 68 матчах регулярного чемпионата, а в награду за это получили пятиматчевую серию с командой, не входящей в зону плей-офф, зато с Артемием Панариным в составе и пятым лучшим нападением во всей лиге», — написал Вышински в «Твиттере».
Алекс Киллорн объяснил, почему от лица «Тампы» проголосовал против плей-офф с 24 клубами
- 24 мая 2020
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
11:44
-
11:30
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:22
-
00:41
-
00:17
- 23 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:35
-
22:13
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
Партнерский контент