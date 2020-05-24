Годетт: «Ванкувер» может пошуметь в плей-офф, если сезон возобновится

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Адам Годетт прокомментировал ситуацию с возможным возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги в формате плей-офф с участием 24 команд.
«Знаем, что сейчас мы хорошая команда, но мы хотим продолжать улучшаться. Каждый из нас хочет попасть в плей-офф, быть претендентом на Кубок Стэнли. С таким составом мы можем навести шуму, если сезон возобновится», — приводит слова Годетта Sportsnet.
Согласно предложенному формату возобновления сезона, «Ванкувер» должен будет провести серию до трёх побед с «Миннесотой Уайлд».
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 340 тыс. смертей. Вылечилось более 2,2 млн человек.
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